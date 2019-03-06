Кошельки партий: «Единая Россия» лидирует по использованию непрозрачных схем финансирования

Не менее 40 млрд рублей получили за последние 15 лет российские политические партии и их кандидаты на проведение выборных кампаний. Более трети этой суммы было перечислено через некоммерческие фонды и организации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», движение в защиту прав избирателей «Голос» в рамках проекта «Кошельки партий» создали базу данных спонсоров на выборах.

Аналитики «Голоса» отмечают: чаще всего непрозрачную схему для сбора пожертвований используют «Единая Россия», «Яблоко» и «Справедливая Россия».

Так, партия власти в начале 2000-х годов выстроила сеть региональных общественных фондов поддержки партии. Это почти половина всех пожертвований юридических лиц, сделанных в пользу «ЕР». С 2005 года партия «Единая Россия» получила через 79 фондов 8,1 миллиарда рублей.

«Еще не менее 1,4 миллиарда рублей было пожертвовано через фонды непосредственно на избирательные кампании партии, ее кандидатов и ряда «административных» самовыдвиженцев, таких как Владимир Путин и Сергей Собянин, – отмечают в «Голосе». – Чьи это деньги на самом деле – неизвестно. «Общественники» не раскрывают публично свои источники дохода. Зачастую такие фонды не отчитываются о своих собственных донорах не только перед избирателями, но даже перед Министерством юстиции России, хотя по закону обязаны это делать официально. В частности, они должны указывать наличие или отсутствие иностранного финансирования или государственных средств. Однако на портале сведений о некоммерческих организациях Министерства юстиции нам не удалось обнаружить отчетности, например, у Московского, Владимирского, Тульского, Татарстанского, Псковского фондов.

Больше всего поступило таких пожертвований через Московский городской (270 млн), Московский областной (263 млн), Нижегородский (209 млн), Алтайский (207 млн) и Свердловский (193 млн) фонды. «Фонд поддержки будущих поколений» пожертвовал 222 миллиона рублей».

В «Голосе» отмечают, что из-за непрозрачности схем среди таких пожертвований могут оказаться деньги, имеющие криминальное происхождение. И напоминают историю, произошедшую в Ульяновской области, где, по версии СУ СКРФ, предприниматели перечисляли в фонд поддержки регионального сотрудничества и развития деньги за обещание победы в тендерах.

Инфографика kp.golosinfo.org

Финансирование через фонды получают также «Яблоко» и «Справедливая Россия».

Например, «Яблоко» получила значительные пожертвования от 17 общественных организаций и фондов – в общей сложности 1,2 млрд рублей на свою деятельность и еще 239 млн рублей – на ведение кампаний. «Это может быть связано с нежеланием доноров давать деньги оппозиционной партии напрямую из-за опасений, что возникнут проблемы. Однако, в конечном счете, это ведет все к той же непрозрачности поступлений, что и в случае с «Единой Россией», отмечают в «Голосе».

Инфографика kp.golosinfo.org

«Справедливая Россия» по аналогичной схеме получила лишь немногим менее «Яблока»: с 2007 по 2017 годы от фондов и некоммерческих организаций эсэрам поступило 984,82 миллионов рублей, еще 277,7 миллиона было направлено в избирательные фонды партии и ее кандидатов.

Инфографика kp.golosinfo.org

Проект «Кошельки партий» включает в себя сведения о 19 тысячах юридических и физических лиц, оказывавших материальную поддержку партиям или кандидатам, либо выполнявших оплаченные ими работы. В базу данных вошли, прежде всего, доноры на федеральных и региональных выборах, а также лица, оказывавшие поддержку партиям в межвыборный период.

Информация собрана из открытых официальных источников. «До этого вся финансовая документация о поддержке партий и кандидатов публиковалась на сайтах избирательных комиссий различного уровня в разных форматах, чаще всего – в отсканированном виде. Это не позволяло заниматься автоматической обработкой данных, сопоставлять их по годам или сравнивать разные регионы. Кроме того, часть данных по прошествии года просто удаляется, а в отчетах отсутствует ИНН юридического лица, поэтому нам пришлось определять его в ручном режиме, – отмечают в «Голосе». – Мы собрали эти данные вместе и перевели их в машиночитаемый вид, чтобы с ними было удобно работать.

Сведения могут быть неполными из-за особенностей раскрытия соответствующей информации в разных регионах. Данные будут пополняться».

Москва, Артем Рокотов

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