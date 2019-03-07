Шел 2019-ый год: в Подмосковье предали анафеме шестиклассницу, решившую выйти из пионеров (АУДИО)

В Московской области заместитель директора школы накричала на школьницу, заявившую о желании выйти из пионерской организации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в лицее №3 города Домодедово Московской области.

Во время собрания пионерской организации заместитель директора школы по воспитательной работе сначала возмутилась тем, что не все члены организации приходят в лицей с повязанным пионерским галстуком, и сравнила несознательных детей с предателями, изменниками и дезертирами. А потом и вовсе наорала на ученицу шестого класса, сообщившую, что она не хотела вступать в пионерскую организацию.

Речь педагога записали на телефон и выложили в закрытой родительской группе в социальных сетях.

В мэрии рассказали, что детское общественное объединение «Пионеры» действует в городе с 2003 года. Правда, раньше никто не хотел покинуть его. Теперь же в одном из шестых классов лицея №3 сразу несколько учеников заявили о желании выйти из пионерской организации. По словам школьников, детей записали в ее ряды, даже не поинтересовавшись, хотят ли они этого.

«Проступок педагога подтвердился. Педагог повысила голос на ребёнка и признала свою ошибку. Ей будет вынесено дисциплинарное взыскание, сейчас в школьном профсоюзе определяют его размер. Естественно, во внимание будут приниматься заслуги педагога перед школой и муниципалитетом. К сожалению, бывают такие моменты, когда на эмоциях руководитель вспылила, но за сорок лет её работы в школе это первый подобный случай», – цитирует портал «Мел» заместителя начальника управления образования администрации городского округа Домодедово Александра Кузьминского.

Педагогу рекомендовали встретиться с родителями ребенка и извиниться. Кроме того, в положение об организации внесут требование брать у родителей письменное согласие на участие ребенка в этом детском объединении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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