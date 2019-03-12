Гражданина Израиля не выпустили из России за долги перед челябинцами

Жителю Челябинска, собиравшегося провести первые весенние праздники в Израиле, пришлось остаться на родине: мужчину не пустили на борт самолета в связи с действующим в отношении него постановлением об ограничении права выезда за рубеж.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФССП России по Челябинской области, в межрайонном специализированном отделе судебных приставов по особо важным исполнительным производствам ведется работа по взысканию более 164 миллионов рублей. Первое производство было возбуждено еще в 2015 году, на сегодняшний день их в работе 12. Взыскатели – ряд юридических лиц, которые давали челябинцу огромные средства, а также кредитное учреждение. Поскольку деньги мужчина не возвращал, были возбуждены уголовные дела, которые неоднократно прекращались и возобновлялись.

В рамках исполнительных производств судебными приставами было установлено, что челябинец практически ничего не нажил: из имущества только нежилое помещение в Советском районе Челябинска и земельный участок в поселке Кременкуль. Первое было залоговым и в 2017 году передано банку-взыскателю, а земля осенью 2018 года была реализована через торги. В результате продажи участка судебные приставы выручили 585 тысяч рублей, которые были пропорционально распределены между взыскателями. В целом, было взыскано около 25 миллионов рублей, сегодня в работе остается взыскание 139 миллионов.

В январе 2019 года судебные приставы в очередной раз пришли к должнику домой для определения его имущественного положения, заодно предъявив ему постановление об ограничении права выезда за рубеж.

Тем не менее, 8 марта 2019 года он попытался выехать в Израиль. При остановке его на паспортном контроле мужчина громко возмущался, заявив, что он гражданин Израиля, его не имеют права не пустить на борт, он летит на родину. Но сотрудники пограничной службы объяснили: для пересечения государственной границы Российской Федерации необходимо получить разрешение от судебных приставов, включивших его фамилию в стоп-лист.

По некоторым данным, речь идет о Григории Ройзмане, на которого только в 2018 году наложено более 106 млн рублей взысканий, не считая исполнительских сборов.

«УФССП России вновь напоминает гражданам, запланировавшим зарубежные поездки, что в случае наличия задолженности 30 тысяч рублей и более, судебный пристав-исполнитель вправе ограничить должника в праве выезда за границу. Если с момента возбуждения исполнительного производства прошло два месяца, а должник так и не приступил к исполнению своих обязательств, то порог долга опускается до десяти тысяч рублей. Проверять наличие долгов и свой статус зарубежным туристам следует не в последний день перед вылетом, а заблаговременно, поскольку для внесения в реестр Пограничной службы сведений об отмене ограничения необходимо до трех дней», – подчеркнули в ведомстве.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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