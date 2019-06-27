Кушать подано, кошельки набиты – прокуратура требует возобновить расследование крупного мошенничества в сфере школьного питания

Прокуратура Челябинска потребовала возбудить уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») по факту хищения бюджетных средств при организации питания в школах Челябинска. Эта история тянется много лет. Ущерб исчисляется сотней миллионов рублей, но в конце мая дело было закрыто. Однако

Как уже сообщал «Новый День», уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») было возбуждено в августе 2014 года управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области. На допрос вызвали Григория Ройзмана и Олега Бондаря. Бондарь не стал дожидаться дальнейшего развития событий и уехал из России в Израиль. И именно его имя первым было названо в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве. Григорию Ройзману обвинение долгое время не предъявлялось. Это позволило предпринимателю уехать в Чехию в конце 2014 году. Однако впоследствии он вернулся в Челябинск и начал давать показания. Параллельно со следствием ряд разбирательств, в которых фигурировали фирмы, причастные к афере, проходил в арбитражном суде. Так, летом 2015 года суд признал факт вывода средств из ООО «ЗлатПродТорг» и ООО «Школьное питание».

Кроме того, было возбуждено еще одно уголовное дело, связанное с деятельностью ООО «Школьное питание»: по статье 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации»). ООО «Школьное питание» удержало из зарплаты сотрудников более 7 миллионов рублей налога на доходы физических лиц (НДФЛ), но до бюджета деньги не дошли. Следствие располагало данными, что деньги перечислялись двум физическим лицам – Ройзману и Бондарю, по деятельности, напрямую не связанной с основной. Однако производство по этому уголовному делу было остановлено.

А 31 мая закрыли дело и о преднамеренном банкротстве и причинении имущественного ущерба.

«Прокуратура признала это решение незаконным и отменила его. Кроме того, финансово-экономическая экспертиза выявила факты хищения руководством ООО «Школьное питание», ООО «УралПродКом» и других связанных между собой юрлиц бюджетных денежных средств, выделяемых на организацию школьного питания в Челябинске. По данному факту прокуратура Челябинска 24 июня внесла начальнику следственной части городского УМВД требование о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), – сообщил заместитель прокурора Челябинска Алексей Трапезников. – Это новые основания, не связанные с первым делом, но фигуранты одни и те же, и после рассмотрения нашего требования будет решаться вопрос об объединении этих уголовных дел».

По предварительным данным, не чистые на руку предприниматели существенно завышали цены на обеды. Кроме того, часть услуг, прописанных в контракте, обозначалась только лишь с целью накрутки его стоимости. «Лишние» деньги находчивые поставщики выводили через аффилированные фирмы.

При этом организаторы питания получали крупные госконтракты. К примеру, сделка от декабря 2012 года по стоимости превышала 400 млн рублей. Общая сумма полученные контрактов составляла без малого 2 млрд рублей. А потом компании заявили о своей несостоятельности. Следствие полагает, что это было сделано намеренно.

Пока ущерб оценивается боле чем в 100 млн рублей, но эта сумма может резко возрасти – экспертиза еще не закончена, нарушения выявлены почти в полусотне школ.

Напомним, что в марте текущего года Григорию Ройзману не дали выехать в Израиль, гражданином которого он является: предприимчивый челябинец отметился не только в истории со школьным питанием. Претензии ему предъявили 12 юрлиц, у которых он брал деньги, но не возвращал. Озвученная тогда сумма долга превышала 164 млн рублей.

Между тем, на прошлой неделе возобновлено производство по уголовным делам о преднамеренном банкротстве фирм, аффилированных с Ройзманом и тем же Бондарем, и причинении этими компаниями имущественного ущерба ЗАО «УЗМК».

Челябинск, Артем Рокотов

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