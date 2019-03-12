Все так плохо? Мэр Челябинска испугался прямой трансляции встречи рабочей группы по проблемам экологии

Общественникам запретили вести трансляцию первой встречи рабочей группы по проблемам экологии, созданной при администрации Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пришедшие на встречу рабочей группы по проблемам экологии Челябинска городские и областные чиновники оказались шокированы приготовлениями эко-активистов к ведению прямой интернет-трансляции.

Общественников тут же предупредили, что вести трансляцию им не позволят, а одного из активистов движения «Челябинск, дыши!" Андрея Костенко вызвали на ковер к мэру Челябинска Владимиру Елистратову.

Глава города, уже прославившийся тонкой душевной организацией и социофобией, заявил общественнику, что все камеры и телефоны должны быть выключены, что тот и передал членам рабочей группы. Однако активисты на этом не успокоились, и Андрей Костенко предложил первым вопросом (при выключенных камерах) обсудить возможность ведения прямой трансляции. На что последовал жесткий ответ руководителя пресс-службы мэрии Владимира Сафонова. «Рабочие совещания мэрии проходят в закрытом режиме, – отрезал чиновник. – После этого во все СМИ направляется пресс-релиз, фотографии и прочее».

Видимо, ответственный за связь городских чиновников с прессой забыл, что речь идет не о внутренней структуре администрации Челябинска, а фактически об общественно-совещательном органе. Но этот факт его не смутил. И он, сославшись не некий «внутренний регламент администрации города Челябинска», настоял на прекращении съемки: «Если вам что-то не нравится – это ваши проблемы, можете обратиться в суд», – заявил г-н Сафонов, не пояснив, почему внутренний регламент администрации города должны соблюдать чиновники областных министерств, а также представители федеральных контролирующих ведомств и общественности.

После требования чиновника трансляцию прекратили. А собравшиеся посмотреть ее горожане задаются вопросом: неужели с экологией Челябинска настолько все плохо, что даже ее обсуждение опасно, потому и проводится за закрытыми дверями.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.03.19

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