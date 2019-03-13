Экзамен не сдан: власти Челябинска не осмелились обсуждать проблемы города в прямом эфире

Новоявленный мэр Челябинска и депутаты городской Думы, чей срок полномочий уже истекает, оказались не способны вести диалог под наблюдением общественности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня состоялась встреча депутатов с избранным ими же главой города. Мероприятие было разрекламировано с пафосом:

«Экзамен для мэра. Глава Челябинска ответит на вопросы депутатов гордумы в прямом эфире, – писали лояльные градоначальнику СМИ. – Владимиру Елистратову предстоит ответить на острые вопросы парламентариев, касающихся как текущей социально-экономической ситуации в южноуральской столице, так и планов на будущее – стратегической программы развития города на ближайшие несколько лет. Отметим, что следить за выступлением главы Челябинска перед депутатами можно будет в режиме онлайн – сайт cheltv.ru проведет прямую видеотрансляцию из городской Думы. Острые вопросы – прямые ответы: не упустите возможность своими глазами увидеть важное политическое событие в жизни южноуральской столицы».

Однако важное политическое событие на деле превратилось в традиционный междусобойчик за закрытыми дверями. Причем, на этот раз инициатива принадлежала депутатам.

Сначала в зал, где проходила встреча, даже пустили журналистов и телеоператоров. Но один из депутатов сразу же предложил удалить прессу – дескать, так разговор будет более откровенным.

Его не поддержали, однако минут через 20 разгорелся спор по поводу медицинского обслуживания жителей новостроек. И журналистов попросили удалиться.

Следов прямой трансляции на указанном сайте найти тоже не удалось: ресурс ограничился коротким сюжетом о встрече, заявив: «Депутаты и градоначальник обсудили сегодня ни один десяток вопросов» и продемонстрировав, как Владимир Елистратов в течение нескольких секунд произносит общие фразы: «Процесс идет… Дальше уже индивидуально, наверное, по каждой территории будут приниматься решения».

Отметим, что челябинские депутаты сами утвердили Елистратова в должности мэра: сначала представители Гордумы в составе конкурсной комиссии включили его в финальную тройку кандидатов на пост главы города, а затем практически единогласно (против был лишь один) выбрали его градоначальником. При этом ни на первом, ни на втором этапе «выборов» острых и даже просто актуальных вопросов Елистратову никто не задавал. Если раньше никаких претензий к нему не было, то откуда они взялись за прошедшие после последнего заседания Думы 2 недели, непонятно.

Как непонятно и то, чем руководствовались депутаты, удаляя журналистов. Все-таки городская Дума – это не тайное общество и не секретная служба. Это орган представительной власти. То есть они должны представлять интересы общественности – в данном случае горожан, быть максимально открытыми и жестко спрашивать с чиновников, нежелающих или неспособных решать проблемы избирателей. Желание же скрыть возможные огрехи исполнительной власти может быть истолковано горожанами не в пользу депутатов, и такое поведение особенно странно за полгода до выборов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 13.03.19

«Мы же не рейдеры»: Совет Федерации отказался «кошмарить» хостелы. / Образовательные услуги заставили Госдуму заговорить «о сексе за деньги»: это оскорбило Геннадия Онищенко. / «Лишнее звено»: медицинских страховщиков предложено убрать из системы ОМС. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»