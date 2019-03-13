Челябинское «ЕдРо» отказалось агитировать только за Дубровского

Руководство Челябинского регионального отделения «Единой России» не одобрило отказ от рекламы партии в угоду избирательной кампании Бориса Дубровского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», достаточно странно закончилось пленарное заседание Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках форума по «Городской среде».

Один из участников встречи задался вопросом об агитационном сопровождении национального проекта «Городская среда». Напомним, несмотря на то, что работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств финансируются из федерального, регионального и муниципального бюджетов, а также за счет самих жителей, «Единая Россия» упорно пытается «приватизировать» этот проект и настойчиво увешивает благоустраиваемые территории собственной рекламой.

Но в этом году «интересы партии» столкнулись с «интересами губернатора». Напомним, еще осенью прошлого года действующий губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил о желании баллотироваться на пост главы региона на предстоящих в сентябре выборах. «Единая Россия» формально поддержала его. Но на сегодняшнем совещании возникла «неудобная ситуация».

Один из членов «ЕдРа» напомнил, что работы по благоустройству дворов и общественных пространств как раз к сентябрю выйдут на самый пик. А посему, предположил партиец, к агитации нужно подходить наиболее вдумчиво. «Если у нас на плакатах будут и «Единая Россия», и губернатор, у избирателей может возникнуть расфокусировка, – предостерег челябинец. – Может быть, мы уберем «Единую Россию» и сосредоточимся на губернаторе?" Но тут же был одернут секретарем Челябинского регионального отделения «Единой России» Владимиром Мякушем.

«Нет!" – категорически отрезал глава челябинских «единороссов». Впрочем, старый комсорг практически моментально понял, что поставил себя этим возгласом в весьма неудобное положение. Ведь Борис Дубровский в декабре прошлого года вступил в «Единую Россию» (на предыдущих выборах губернатора Челябинской области он выступал в качестве внепартийного кандидата), и региональное отделение ЕР заявило уже о поддержке его кандидатуры.

В итоге Мякуш напомнил о том, что осенью нынешнего года предстоят не только выборы губернатора и заявил, что агитация должна продвигать «Единую Россию», но делать акцент и на губернаторе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.03.19

Прокуратура обжаловала приговор экс-главе администрации Челябинска. / На предприятии олигарха Струкова остановили несколько объектов – слишком опасны. / ФАС признала очевидное: авиабилеты дорожают. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»