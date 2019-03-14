В Челябинске водитель сбил двух школьников и скрылся

В центре Челябинска водитель сбил на пешеходе детей и скрылся с места ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в среду, 13 марта, на пересечении улицы Курчатова и Свердловского проспекта. О произошедшем рассказала в соцсетях мама одного из пострадавших.

«Сегодня в 17:30 на пересечении ул. Курчатова и Свердловского проспекта легковушка сбила двух школьников, которые переходили по зебре на зеленый свет светофора дорогу. Школьники получили ушибы, их госпитализировали в больницу», рассказала челябинка.

Горожанка просит откликнуться очевидцев ДТП, что найти виновника аварии, так как машина скрылась с места аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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