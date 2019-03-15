На Урале задержали водителя, сбившего двух подростков и скрывшегося

На Урале задержали водителя, сбившего на перекрестке двух подростков и скрывшегося с места происшествия.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в среду, 13 марта, на пересечении улицы Курчатова и Свердловского проспекта. О произошедшем рассказала в соцсетях мать одного из пострадавших: мальчик и девочка 12 и 13 лет дети переходили дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора. Школьники получили ушибы, их госпитализировали в больницу.

Водителя искали два дня и, наконец, задержали. 78-летний пенсионер из Аргаяшского района заявил: он не знал, что перекресток регулируемый, поэтому развернулся в удобном месте, а тут на пути попались дети. По словам виновника ДТП, после столкновения с машиной подростки сами встали на ноги, поэтому он спокойно поехал дальше.

За то, что мужчина уехал с места происшествия, суд лишил его водительского удостоверения на 1 год.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 15.03.19

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