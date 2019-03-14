«Мест нет!» На Урале из больницы ночью выставили трехлетнего ребенка

В одной из больниц Южного Урала отказались принять трехлетнего ребенка, заявив, что в медучреждении нет мест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Троицком районе. Малышка живет в поселке Берлин. Сегодня ночью ей стало плохо – налицо были симптомы отравления, и мать вызвала скорую.

Приехавшие на вызов медики предложили отвезти ребенка в больницу и доставили в Троицк. Но там малышку принимать отказались: заявили, что нет мест. Промывание желудка и капельницу тоже не сделали, поставили только укол – и то после долгих уговоров. А потом отправили домой, разумеется, своим ходом.

В результате женщина с больной малышкой 45 минут просидели ночью на остановке, ожидая, когда за ними приедут родственники.

Возмущенный дед ребенка позвонил в приемную губернатора, его перенаправили в региональный Минздрав: «Я туда позвонил. Поначалу там нужен добавочный номер, потом дали номер 101-й. Там снова секретарь сидит. Начали давать номера: «Да, если вы хотите с обращением, звоните 145». Я уже не стал, это какое-то перепоручительство идёт: «Ты сюда позвони, ты туда позвони. Зачем мне это надо? – цитирует мужчину портал 74.ru. – В принципе, это неоказание помощи. Это что, у нас каждый должен упрашивать: «Дайте мне укол»? Или что? В этом состоит реализация национального проекта «Здоровье»?»

«Если меры не будут приняты, я выйду на федералов», – заявил южноуралец.

«В данный момент запрошена вся информация из больницы по данному случаю, а также записи с камер видеонаблюдения, – прокомментировали ситуацию в министерстве здравоохранения Челябинской области. – По результатам анализа будут приняты административные решения».

Челябинск – Троицк, Светлана Намская

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