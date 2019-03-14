Глава южноуральского Минздрава прокомментировал инцидент в больнице Троицка

Министра здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин прокомментировал инцидент, произошедший в больнице Троицка.

Как сообщал «Новый День», «скорая помощь» привезла трехлетнего ребенка в больницу сегодня ночью. Госпитализировать ребенка отказались. По словам родственников малышки, никакой помощи девочке не оказали – только поставили укол, который выпросила мать. После этого женщина с трехлеткой на улице 45 минут ждали, когда их заберут родственники.

Дед девочки обратился с жалобами в приемную губернатора и региональный Минздрав.

«Разбор инцидента показал, что реальная ситуация несколько не соответствует данным, которые размещены в СМИ и социальных сетях, –заявил министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин. – Был вызов скорой медицинской помощи поздно вечером в одну из территорий Троицкого района, где у ребенка при осмотре фельдшером скорой помощи заподозрен диагноз, подразумевающий консультацию у врача, возможно, инфекциониста. Родителям ребенка была предложена как вариант госпитализация. Отмечу, что работники скорой помощи проинструктированы и предупреждают пациентов, что госпитализация не всегда возможна, поскольку может быть не показана в конкретном случае. Решить это может только врач. К этому нужно быть готовым и заранее позаботиться о наличии денежных средств, чтобы добраться до дома на транспорте, или предупредить кого-то, кто может забрать из больницы, если госпитализация не потребуется. Отмечу, что скорая помощь функцию доставки пациентов до дома из лечебного учреждения не осуществляет. Если есть попутные бригады, то медики всегда помогут, но в данном случае вызовов было много и везти пациента домой возможности не было. Из приемного покоя никто никого на улицу не выгонял, мы в этом убедились, наши специалисты напрямую побеседовали с мамой, которая подтвердила, что вышла на улицу сама.

Еще раз подчеркну, что госпитализация в инфекционное отделение идет только по показаниям. В данной ситуации диагноз был ясен, показаний для госпитализации ребенка в инфекционное отделение не было. Ребенку была оказана симптоматическая помощь, даны полные рекомендации по тактике и лечению. Сегодня в плановом порядке ребенок осмотрен по месту жительства участковым педиатром, даны рекомендации. Состояние ребенка хорошее.

Отдельно упомяну, что в медийном пространстве поднимался вопрос о промывании желудка. Как врач могу сказать: если у ребенка легкая степень токсикации, то промывание желудка не показано, поскольку это процедура крайне неприятная, особенно для маленького пациента, и может принести больше осложнений, чем пользы. А оценку состояния пациента может дать только врач.

Отмечу, что любая ситуация, связанная со здравоохранением, сегодня вызывает шквал негатива. Хотелось бы, чтобы к нашей деятельности относились объективно. В тех случаях, где мы видим свои ошибки, мы их всегда исправляем. В данной ситуации дефектов оказания медицинской помощи не было. Случай показателен: прежде чем комментировать и давать оценку, нужно в ситуации разобраться».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 14.03.19

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