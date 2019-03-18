ФАС направила в прокуратуру материалы «дела «Южуралмоста»

ФАС обвинила власти Челябинской области в сговоре на аукционах по строительству и ремонту региональных дорог.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФАС России, сегодня, 18 марта, на заседании комиссии ведомства оглашена резолютивная часть решения: установлено наличие двух антиконкурентных соглашений.

Участниками первого антиконкурентного соглашения являются губернатор Челябинской области, региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта и АО «Южуралмост», утверждают антимонопольщики.

«Результатом его реализации стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Челябинской области. Фактически с 2015 по 2018 годы более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО «Южуралмост», ставшим монополистом в этой сфере», – констатировала комиссия ФАС.

Также установлено антиконкурентное соглашение АО «Южуралмост» с непосредственным заказчиком торгов на выполнение ремонта автомобильных дорог региона – министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Комиссия установила 10 аукционов на общую сумму почти 2,4 миллиарда рублей, в которых было реализовано это соглашение. Их победителем стало АО «Южуралмост», при этом снижение цены контрактов составило не более 1,5%.

«Министерством настойчиво совершались все возможные действия для заключения контрактов именно с АО «Южуралмост», чему способствовал также губернатор Челябинской области. Так, в нарушение требований законодательства о контрактной системе заказчик неоднократно отклонял заявки «соперников» этой компании, а контракты с ней заключались, даже несмотря на имеющиеся предписания Челябинского УФАС. Реализации соглашения способствовали установленные комиссией факты систематического неформального взаимодействия сотрудников министерства и АО «Южуралмост», – заявили в ФАС.

«Сфера дорожного строительства в Челябинской области в течение последних нескольких лет не выходит из фокуса внимания антимонопольной службы. На данный момент ФАС дала свою оценку действиям лиц, в результате которых, по этой оценке, отрасль дорожного строительства в регионе долгое время остается монополизированной. Решение по делу в ближайшее время будет направлено в МВД и Генеральную прокуратуру. Ждем соответствующей реакции от указанных ведомств», – прокомментировал решение статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

Челябинск, Виктор Елисеев

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