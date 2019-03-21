Первый пошел: миндортранс Челябинской области обезглавлен

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер не подтвердил полномочия министра дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрия Микулика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», врио главы Южного Урала Алексей Текслер утвердил исполняющих обязанности министров и заместителей губернатора. Новый глава региона сохранил почти полный состав правительства, ушедшего в отставку после отставки Бориса Дубровского.

Исключение составил лишь министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрий Никулик. В последнее время чиновник находился на больничном. Именно его ведомство оказалось участником скандала с аукционами на ремонт и содержание дорог, которые регулярно с минимальным снижением цены выигрывала магнитогорская компания «Южуралмост».

Напомним, накануне отставки губернатора Челябинской области Бориса Дубровского комиссия ФАС России огласила резолютивную часть своего расследования, обвинив главу региона и областной миндортранс в сговоре с магнитогорскими дорожниками, приведшем к установлению фактической монополии «Южуралмоста» в дорожной отрасли Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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