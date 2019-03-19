«Южуралмост» упустил контракт на ремонт дорог в Челябинске

За реализацию нацпроекта по ремонту дорог в Челябинске возьмется конкурент «Южуралмоста».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам электронного аукциона контракт на выполнение работ по ремонту объектов улично-дорожной сети Челябинска в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году выиграла компания ООО торгово-промышленная компания «ЯКК».

Итоги торгов подвели вчера, 18 марта. При начальной цене контракта в 827,7 миллиона рублей компания-победитель предложила 687 миллионов рублей. «Южуралмост», также участвовавший в аукционе, претендовал на сумму в 703 миллиона рублей.

Отметим, что в ЕГРЮЛ зарегистрировано несколько компаний с названием «ЯКК», но такой вид деятельности, как строительство и ремонт дорог, предусмотрен только у ООО ТПК «ЯКК», зарегистрированного в Челябинске. Единственный учредитель – директор компании, уставной капитал 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. А среди дополнительных видов, зарегистрированных в уставе, помимо строительства и ремонта дорог, есть консервирование овощей, фруктов и грибов, производство товарного бетона и изделий из него, строительство метро, линий электропередач и связи, торговля автомобилями и перевозка грузов. Вместе с тем, среди выполняемых фирмой государственных и муниципальных контрактов достаточно много касаются именно дорожного строительства и ремонта.

Кстати, это уже второй раз, когда «Южуралмост» упускает контракт на выполнение дорожных работ. Так, в декабре компания проиграла в борьбе за 15-миллиардный контракт на обслуживание дорог Челябинской области московскому ЗАО «Ойкумена». Впрочем, в феврале в прессе появилась информация, что фирма-победитель никогда не выполняла дорожные работы, а потому контракт вновь отдали «Южуралмосту».

Однако, если верить информации портала госзакупок (последнее обновление 27 февраля сего года), исполнителем 15-миллиардного контракта, по-прежнему, остается «Ойкумена». Компания даже заключила договор субподряда с челябинским ООО «Урал-сервис-групп». Правда, по данным портала «Руспрофайл», среднесписочная численность сотрудников субподрядчика – 1 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.03.19

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