В Челябинске вспыхнул пожар на предприятии «Мечела»

В одном из цехов «Мечел-Кокса» вспыхнул высотный пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание произошло сегодня, 19 марта, в 05:35 в пекококсовом цехе ООО «Мечел-Кокс» на высоте 15 метров. Информация об этом приведена в сводке ЕДДС Челябинска.

Загорелся утеплитель труб открытой технологической установки. Площадь горения составила 15 погонных метров. «Оповещение экстренных оперативных служб города Челябинска проведено согласно действующим алгоритмам. Пожару присвоен ранг пожара №2», – рассказали в ЕДДС.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. На место выезжали сотрудники МЧС (21 человек, 7 единиц техники). В 06:28 пожар ликвидирован.

Челябинск, Виктор Елисеев

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