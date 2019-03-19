В ООО «Мечел-Кокс» прокомментировали сегодняшнее происшествие

В пресс-службе ООО «Мечел-Кокс» прокомментировали сегодняшнее происшествие.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в 05:35 в пекококсовом цехе ООО «Мечел-Кокс» на высоте 15 метров произошло возгорание. Загорелся утеплитель труб открытой технологической установки. Площадь горения составила 15 погонных метров.

«Произошло локальное возгорание. При выдаче пекококса искра попала на площадку соседнего здания. Огонь удалось потушить за 15 минут. В результате возгорания никто не пострадал. Повреждений технологической линии нет. Производство не останавливалось», – пояснили в пресс-службе ООО «Мечел-Кокс».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 19.03.19

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