Уральские депутаты Госдумы попали под украинские санкции

Четыре депутата Госудмы РФ попали под санкции, введенные Украиной.

Как уже сообщал «Новый День», 19 марта украинский президент Петр Порошенко подписал очередной указ о введении санкций против России.

«Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые были вовлечены в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив; причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также к незаконному удерживанию украинских моряков; организовывали и способствовали проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, Крымского полуострова; демонстративно нарушали украинское законодательство относительно въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма; распространяют издательскую продукцию антиукраинского содержания; незаконно получили и используют музейное собрание, которое принадлежит Украине», – пояснила пресс-служба СНБО Украины.

В санкционный список включены еще 294 организации и 848 граждан РФ, в том числе четыре депутата Госдумы, представляющие Челябинскую область: это единороссы Андрей Барышев, Виталий Бахметьев и Елена Ямпольская, а также либерал-демократ Виталий Пашин.

Им запрещено въезжать на территорию Украины. Кроме того, их счета и активы, размещенные на территории соседнего государства, заблокированы. Впрочем, информации о бизнес-интересах перечисленных депутатов на Украине пока не появлялось. Так что вряд ли эти санкции обернуться для них реальными ограничениями.

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