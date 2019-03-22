российское информационное агентство 18+

Обзор мобильных приложений

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 22 марта 2019, 16:16 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Уральские депутаты Госдумы попали под украинские санкции

Четыре депутата Госудмы РФ попали под санкции, введенные Украиной.

Как уже сообщал «Новый День», 19 марта украинский президент Петр Порошенко подписал очередной указ о введении санкций против России.

«Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые были вовлечены в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив; причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также к незаконному удерживанию украинских моряков; организовывали и способствовали проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, Крымского полуострова; демонстративно нарушали украинское законодательство относительно въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма; распространяют издательскую продукцию антиукраинского содержания; незаконно получили и используют музейное собрание, которое принадлежит Украине», – пояснила пресс-служба СНБО Украины.

В санкционный список включены еще 294 организации и 848 граждан РФ, в том числе четыре депутата Госдумы, представляющие Челябинскую область: это единороссы Андрей Барышев, Виталий Бахметьев и Елена Ямпольская, а также либерал-демократ Виталий Пашин.

Им запрещено въезжать на территорию Украины. Кроме того, их счета и активы, размещенные на территории соседнего государства, заблокированы. Впрочем, информации о бизнес-интересах перечисленных депутатов на Украине пока не появлялось. Так что вряд ли эти санкции обернуться для них реальными ограничениями.

Москва – Челябинск, Игорь Юров

Москва – Челябинск. Другие новости 22.03.19

Банк России не решился на изменение ставки: мешают инфляционные риски. / Челябинка убила возлюбленного за грубость. / Вдруг: в ЗСЧО заинтересовались инициативой о компенсации челябинцам за неблагоприятные условия для жизни. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия,

Новости партнеров