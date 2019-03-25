Дольщики взяли в осаду резиденцию южноуральского губернатора

Дольщики устроили пикет под окнами врио губернатора Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дольщики из Челябинска и Копейска устроили пикеты у резиденции врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

К зданию вышли участники долевого строительства, вложившие средства в ЖК «Яркая жизнь» (Челябинск) и дома компании «Стройинвест» (Копейск).

Напомним, ЖК «Яркая жизнь» должен был состоять из четырех зданий. Формально их возводили разные компании, однако все они входили в одну группу застройщиков, принадлежавшую двум собственникам. После того, как учредители группы разделили бизнес, строительство прекратилось. В настоящее время возобновлено строительство лишь одного дома, его ведет новый застройщик. Судьба двух домов до сих пор остается в подвешенном состоянии, так как их застройщик скрылся в США. Его бывший партнер был задержан в рамках расследования уголовного дела по подозрению в мошенничестве.

Компания «Стройинвест» срывает строительство домов в Копейске. Так, по словам дольщиков одного из зданий, несмотря на планируемую сдачу дома в декабре 2017 года, его строительство до сих пор так и не началось. Но областные власти так и не включили участников долевого строительства этого здания в реестр обманутых дольщиков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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