В Питере дизайнерский ремонт едва не уничтожил памятник архитектуры

В Санкт-Петербурге ремонт, устроенный дизайнером в здании – памятнике архитектуры, едва не закончился уничтожением здания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обрушением мог закончиться ремонт одного из зданий на Каменноостровском проспекте. Сегодня суд признал, что виноват в этом дизайнер, выкупивший две квартиры в доме и затеявший там ремонт. Об этом сообщает на портале «Телетайп» автор канала «Mash на Мойке».

Дом был построен в 1910 году. До революции в нем жил купец Агафонов. После революции в одной из квартир жил физик Игорь Курчатов. В 2001 году здание признали объектом культурного наследия.

Правда, еще до этого, в 1999-2000 годах две квартиры, располагавшиеся на первом и втором этажах дома признали негодными для проживания. Их-то и купил шесть лет назад дизайнер интерьеров. Мужчина решил сделать из двух квартир одну, двухэтажную.

Выкуп помещений обошелся питерцу в шесть с лишним миллионов рублей. Немало планировал он потратить и на ремонт: согласно договору, к 2017 году квартиры должны были быть приведены в порядок, за чем обещал проследить Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.

Дизайнер согласовал в комитете план реконструкции, нанял рабочих и приступил к воплощению мечты. Но уже в ходе ремонта выяснилось, что балки, на которых держатся межэтажные перекрытия, прогнили. Собственник решил их заменить. В этот момент и повело опорную колонну здания. Перекрытия просели, жильцов срочно расселили в квартирах маневренного фонда. В итоге самодеятельность дизайнера обошлась бюджету Санкт-Петербурга в 56 миллионов рублей.

Мэрия северной столицы подала на креативщика в суд. Процесс длился два года. «Дизайнер, кстати, виновным себя не считал, хотя признал, что действовал без оглядки на план. Эксперты, специально приглашенные следствием, подтвердили, что балки на ситуацию сильно не повлияли, дело в фундаменте. Скоро всё рухнуло бы в любом случае», – пишет «Mash на Мойке». Сегодня Петроградский суд признал питерца виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (статья 216.1) и приговорил к двум годам ограничения свободы и штрафу в 56 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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