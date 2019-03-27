В Англии на свалку выбросили цилиндр и портсигар Уинстона Черчилля

На английской свалке нашли личные вещи Уинстона Черчилля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Великобритании работник свалки обнаружил среди мусора вещи, принадлежавшие бывшему премьер-министру страны Уинстону Черчиллю: цилиндр, портсигар и сигару. Об этом сообщил telegram-канал «Выпускайте Кракена!»

«Помимо этого, мужчина обнаружил стопку из 200 писем, которые повариха Черчилля писала сыну. Как оказалось, политик подарил свои вещи женщине за отличную работу», – пишут авторы telegram-канала.

Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль (1874-1965) – британский государственный и политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1940-1945 и 1951-1955 годах. Принимал участие в Англо-бурской войне, был в плену, бежал. Почетный член Британской академии, лауреат Нобелевской премии по литературе 1953 года. 5 марта 1956 года в Вестминстерском колледже (США) выступил со знаменитой «Фултонской речью», ознаменовавшей начало «холодной войны».

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