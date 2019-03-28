Хамство не проблема: в России составили рейтинг раздражающих привычек коллег

Худшие сослуживцы – курильщики, сплетники и лицемеры. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, составив рейтинг наиболее раздражающих привычек коллег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в опросе приняли участие 2 тысячи респондентов из всех округов России.

Оказалось, что 17% россиян не раздражает ничего: некоторым посчастливилось работать в хорошем коллективе, другие, похоже, обладают стальными нервами и недюжинным запасом терпения. Самой раздражающей и неприятной привычкой названо курение: 12% опрошенных нервируют не только частые отлучки курильщиков, но и сопровождающий их запах табачного дыма.

Сплетни и пустые разговоры на рабочем месте раздражают каждого десятого россиянина. 5% опрошенных среди наиболее неприятных привычек коллег назвали лицемерие и интриганство. Столько же опрошенных (5%) нервирует безделье и лень сослуживцев.

Наглость, бесцеремонность и навязчивость коллег раздражают 4% респондентов. Аналогичное число россиян недовольны врунами и безответственными сослуживцами (по 4%). Постоянные опоздания на работу и непунктуальность коллег не нравится 3% респондентов.

Беспорядок на рабочем месте, неопрятный внешний вид и неаккуратность раздражают в коллегах 2% опрошенных. Такие черты характера как медлительность, рассеянность и невнимательность нервируют еще 2%. Стольких же раздражает громкая речь и смех коллег (2%). И еще 2% действуют на нервы грубость, хамство, использование ненормативной лексики. По 2% приходится так же на любителей чаепитий и некомпетентность.

17% опрошенных назвали другие раздражающие привычки своих коллег: среди них агрессия, глупость, зависть и занудство сослуживцев. Некоторых раздражает конфликтность и высокомерие коллег. Личные разговоры по телефону, общение в соцсетях и мессенджерах занимают не последнее место среди раздражающих привычек сослуживцев.

Отмечается, что женщины и мужчины серьезно разошлись в оценках наиболее раздражающих привычек сослуживцев лишь в отношении сплетен: представительниц слабого пола эта черта в коллегах раздражает практически вдвое чаще, чем мужчин (12% и 7% соответственно).

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 28.03.19

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