Женщина родила близнецов через месяц после рождения первенца

В Бангладеш женщина родила дважды в течение месяца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», врачи были просто ошеломлены, когда женщина родила близнецов всего через 26 дней после того, как разрешилась мальчиком. Необычный случай произошел на прошлой неделе. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Впервые 20-летняя жительница Кхулны попала в больницу медицинского колледжа соседнего Джессора 25 февраля из-за осложнений во время беременности. Женщина родила недоношенного мальчика и благополучно вернулась домой.

Однако 26 дней спустя у нее снова отошли родовые воды, и 22 марта она вернулась в больницу. Лишь тогда, проведя ультразвуковое исследование, врачи выяснили, что у женщины не одна, а две матки. И во второй матке у бенгалки находится двойня. В результате после кесарева сечения на свет появились еще мальчик и девочка.

«Первый мальчик родился из одной утробы, а близнецы – из другой», – цитирует издание доктора Шейлу Поддар, главного гинеколога больницы. Врач отметила, что это очень редкий случай, и она с подобным сталкивается впервые. Главный врач правительства Джессора Дилип Рой также признал, что не видел подобного за всю свою 30-летнюю карьеру.

Молодую мать и ее трех малышей выписали из больницы в минувший вторник. Медики полагают, что с ними все в порядке. Ошарашенный папаша заявил, что это «чудо от Аллаха». «Я постараюсь сделать их счастливыми», – пообещал растроганный отец.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.03.19

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