SuperJet не смог вылететь из Краснодара в Челябинск, еще один борт вернулся в Шереметьево

Самолёт Сухой SuperJet не смог вылететь из Краснодара в Челябинск, еще один борт вернулся в Шереметьево, хотя должен был сесть в Самаре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оба инцидента произошли в ночь на понедельник , 13 мая.

«Мы должны были взлететь в 22:50 МСК из Краснодара в Челябинск рейсом авиакомпании «Азимут», – рассказал в соцсетях челябинец Сергей Жребин. – Самолёт Сухой SuperJet уже двигался в направлении взлетно-посадочной полосы, но на взлет в итоге не пошел. Командир экипажа сообщил, что будут устраняться технические неполадки. Ещё минут через 10 было объявлено, что электропитание будет отключено для проведения необходимых работ... Гнетущая тишина двигателя, полумрак в салоне, создаваемый светом прожекторов через прорези иллюминаторов, и ужасная духота... Никогда не думал, что при отключённой вентиляции воздух на борту моментально становится удушливо спертым... Света не было минут 10-15. В 23:35 (а к этому моменту мы должны были уже 45 минут как лететь домой) по громкой связи объявили, что самолёт не полетит. И мы будем менять борт... Время 23:50, мы до сих пор на борту самолёта... Впервые в такой ситуации. Не знаю, что и думать...»

Пассажиров пересадили на другой борт. В итоге в Челябинск рейс прибыли с полуторачасовым опозданием.

Еще один инцидент произошел в Москве: лайнер авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1206 «Москва – Самара», вылетел из «Шереметьево» в 01:59 по московскому времени, однако когда он уже находился в районе города Владимир, развернулся в небе и полетел обратно, сообщает «Кромсмольская правда», ссылаясь на данные портала Flightradar24, отслеживающий полеты гражданской авиации. О причинах инцидента пока не сообщается.

Напомним, 5 мая борт, вылетевший из Москвы в Мурманск вернулся в «Шереметьево», где совершил аварийную посадку и загорелся. Погибли 41 человек из 78.

С тех пор постоянно поступают сообщения об инцидентах на борту SSJ и отмене рейсов. Так, 8 мая «Аэрофлот» отменил 5 парных рейсов, 9 мая – 12, 10 мая – 14. «Ведлмости», ссылаясь на собеседника издания в отрасли авиаперевозок сообщают, что отмены полетов на SSJ – «довольно частое явление», которое имело место с самого начала эксплуатации самолета. Но после 5 мая к SSJ приковано пристальное внимание, поэтому чуть ли не каждый инцидент попадает в прессу.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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