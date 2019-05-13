Летевший в Самару Sukhoi Superjet вернулся в Москву из-за поломки

Стала известна причина возвращения летевшего в Самару самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» в Москву.

В лайнере после вылета в Самару в ночь на понедельник, 13 мая, сработал датчик о неисправности системы наддува в кабине пилотов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в службах аэрогавани. Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт Шереметьево.

Как сообщал «Новый День», самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU 1206 «Москва – Самара», вылетел из Шереметьево в 01:59 мск, однако когда он находился в районе Владимира, развернулся в небе и полетел обратно. Лайнер благополучно приземлился.

Согласно информации онлайн-табло самарского аэропорта Курумоч, рейс SU 1206 отменен. Обратный рейс этого борта из Самары в столицу SU 1207 также отменен.

Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в «Шереметьево», где совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек из 78. После авиакатастрофы «Аэрофлот», являющийся крупнейшим российским эксплуатантом SSJ-100, отменил десятки рейсов с самолетом этого типа. Так, 8 мая «Аэрофлот» отменил 5 парных рейсов, 9 мая – 12, 10 и 11 мая – по 14.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.05.19

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