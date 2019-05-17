Главный архитектор Челябинска встретился с активистом, пригрозившим мэрии «Екатеринбургом»

Власти Челябинска пошли на переговоры с противниками строительства часовни в сквере напротив ЮУрГУ.

Как уже сообщал РИА «Новый День», на фоне событий в Екатеринбурге мэру Челябинска предложили отказаться от строительства часовни в сквере возле ЮУрГУ. Соответствующее обращение зарегистрировано вчера, 16 мая, в канцелярии городской администрации.

«Господин мэр, вы что, хотите как в Екатеринбурге? Строительство часовни возле ЮУрГУ неизбежно приведет к крупному конфликту. Предлагаю вам принять постановление о запрете застройки сквера напротив ЮУрГУ», – советовал чиновникам автор обращения, известный политический активист Денис Ибрагимов.

А уже сегодня, 17 мая, автора обращения пригласили на встречу с главным архитектором Челябинска Николаем Ющенко.

«Вышел со встречи с главным архитектором Челябинска Ющенко. Очень оперативно отреагировали, вопрос находится на контроле администрации города, и судя по всему, области. Конструктивно обсудили проблему, понимают озабоченность, оглядываясь на Екатеринбург, – отчитался активист на своей страничке в соцсетях. – Предложил два варианта: голосование (референдум) и перенос объекта на другой участок. Сообщили, что ответ будет в ускоренный срок. Ждём официального ответа».

Как уже сообщал «Новый День», идея строительства на спорном участке часовни возникла около десяти лет назад. В Челябинской епархии Русской Православной Церкви объясняют такую инициативу благими намерениями: ранее на этом же участке порывались построить то торговый комплекс, то кафе... Так или иначе, но предлагаемые проекты предполагали, фактически, уничтожение сквера. Идею строительства часовни представляли неким компромиссом, так как подразумевалось, что вслед за строительством культового сооружения будет благоустроен и весь сквер.

Во время губернаторства Михаила Юревича проект застопорился. Вернулись к нему несколько лет назад, и тут закипели страсти: летом 2016 года участники публичных слушаний по внесению изменений в правила землепользования и застройки одобрили проект часовни, которую планируется возвести на месте неработающего фонтана в сквере на улице Тернопольская.

Через неделю на сайте «Change.org» появилась петиция против строительства религиозного сооружения напротив университета. Ее автор, студентка ЮУрГУ, заявила, что прошедшие публичные слушания нельзя считать действительными, поскольку подавляющее большинство учащихся вуза и жителей близлежащих домов о них ничего не знали, для участия пригласили только сторонников постройки часовни и сотрудников РПЦ.

Петицию подписали несколько тысяч человек, а ее автору по жалобе анонимного православного активиста пригрозили уголовной ответственностью за оскорбление чувств верующих.

В октябре 2017 года мэр Челябинска Евгений Тефтелев утвердил документацию по планировке территории сквера на улице Тернопольской: для храма выделили место севернее неработающего фонтана. В октябре 2018 года состоялись общественные дебаты по поводу строительства, по итогам которых было приято открытое обращение к главе Челябинска: для храма нужно найти другую площадку. Но в мэрии к общественности не прислушались: градостроительная комиссия проект утвердила.

Челябинск, Виктор Елисеев

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