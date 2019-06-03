Жителям России обещают теплый июнь: согласно предварительному прогнозу синоптиков, ни в одном регионе страны температура воздуха не опустится ниже климатической нормы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Центральном федеральном округе на уровне средних многолетних значений температуры ожидаются в Смоленской и Тверской областях. В остальных субъектах округа – теплее нормы. Например, в Москве возможно на градус и более выше нормы. Большая часть месяца в столице будет жаркой.

Выше нормы прогнозируются показатели на большей части Северо-Западного округа (прохладнее всего будет в Санкт-Петербурге и Великом Новгороде, но и там – чуть выше нормы, сообщает «Российская газета»), в Поволжье, в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах.

Теплее чем обычно будет на Урале и практически на всей территории Сибири и Дальнего Востока. В Амурской области, Хабаровском крае, на Камчатке, а также в приграничных районах Томской, Новосибирской областей и на Алтае будет близко к норме.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 02.06.19

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