Все в тумане: челябинцы зафиксировали густой дым из трубы Цинкового завода (ФОТО)

Жители Челябинска обратили внимание на густой белый дым, идущий из трубы Челябинского цинкового завода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проезжающие сегодня утром по Свердловскому проспекту мимо предприятия сначала заметили странный туман, окутывающий дорогу и прилегающие территории, а потом и источник – трубу цинкового завода.

Некоторые предположили, что таким образом производится несанкционированный выброс, однако онлайн-сервисы, фиксирующие содержание пыли и ряда загрязняющих веществ в воздухе Челябинска никаких превышений в это время в данном районе не отразили.

На момент публикации ситуация в районе предприятия не изменилась, сообщили горожане: дым из трубы идет, дорога в тумане.

Челябинск, Павел Зварзин

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