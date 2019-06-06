Челябинский цинковый завод объяснил происхождение тумана

На Челябинском цинковом заводе рассказали о причинах появления таинственного тумана.

Как уже сообщал РИА «Новый День», таинственный туман в районе предприятия челябинцы заметили сегодня утром.

Как пояснили агентству в отделе по связям с общественностью ЧЦЗ, вчера проводилась технологическая остановка завода. «Это ежегодная процедура, позволяющая провести ремонтные работы «сразу и везде». Цинковое производство работает постоянно – 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Все переделы настолько тесно связаны между собой, что в случае сбоя на любом из них это неминуемо сказывается на всей технологической цепочке. Для проведения планового ремонта на оборудовании и предусмотрена остановка завода», – рассказали в пресс-службе предприятия.

Оборудование было запущено ночью. В сернокислотном цехе (а именно этот цех находится рядом со Свердловским трактом) устанавливали новый теплообменник. Для очистки теплообменника прибегают к пропариванию. Обработка теплообменника водяным паром позволяет добиться очень высокой степени чистоты. Для этого в теплообменник поступает струя пара из заводской паровой системы. Пропаривание продолжают до тех пор, пока на внутренних стенках трубок теплообменника не будет загрязнений, которые могли образоваться в процессе производства и при транспортировке.

При этом проводился сброс излишков водяного пара, и именно их и видно на фотографиях, объяснили в отделе по связям с общественностью завода. «Ничего опасного в этом процессе нет, мы отправили нашу передвижную лабораторию, которая замерила концентрацию веществ по всему периметру завода. Превышений не выявлено. Мы приглашаем независимые лаборатории провести замеры, чтобы убедится в отсутствии превышений», – уточнили на предприятии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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