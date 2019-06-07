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Пятница, 7 июня 2019, 08:16 мск

Новости Челябинск

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На Урале по подозрению в педофилии задержали сотрудника полиции

В Челябинской области по подозрению в педофилии задержан следователь одного из отделов полиции.

Как сообщил РИА «Новый День» источник в правоохранительных органах, мужчина в соцсетях вступал в контакт с мальчиками, завоевывал их доверие, а потом начинал побуждать к действиям, подпадающим по главу 18 УК РФ, определяющую преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В компьютере подозреваемого обнаружен доказательства противоправных действий. Возбужденно уголовное дело.

В правоохранительных органах ситуацию официально пока не комментируют.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 07.06.19

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