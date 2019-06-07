российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 7 июня 2019, 09:28 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Следователя, подозреваемого в педофилии, увольняют из полиции

В ГУ МВД по Челябинской области прокомментировали ситуацию с задержанием сотрудника полиции по подозрению в педофилии.

Как уже сообщал «Новый День», мужчина, работающий следователем, в соцсетях вступал в контакт с мальчиками, завоевывал их доверие, а потом начинал побуждать к действиям, подпадающим по главу 18 УК РФ, определяющую преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

«Сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД области в ходе оперативных мероприятий задержан сотрудник отдела полиции Миасса по подозрению в совершении противоправного деяния в отношении несовершеннолетнего. По материалам ОРЧ СБ следственным комитетом возбуждено уголовное дело, сотрудник в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время готовятся материалы на его увольнение из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, кроме того, он понесёт ответственность в соответствии с действующим законодательством, к его руководителям будет применена строгая дисциплинарная ответственность», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 07.06.19

В Челябинской области закончили расследование дела о забытом счете. / МегаФон представил новый сервис «ВидеоАналитика» для безопасности, торговли и управления. / ММК и правительство Самарской области построят логистический центр в Тольятти. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

На Урале по подозрению в педофилии задержали сотрудника полиции

В рубриках

Челябинск, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,

Новости партнеров