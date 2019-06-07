Следователя, подозреваемого в педофилии, увольняют из полиции

В ГУ МВД по Челябинской области прокомментировали ситуацию с задержанием сотрудника полиции по подозрению в педофилии.

Как уже сообщал «Новый День», мужчина, работающий следователем, в соцсетях вступал в контакт с мальчиками, завоевывал их доверие, а потом начинал побуждать к действиям, подпадающим по главу 18 УК РФ, определяющую преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

«Сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД области в ходе оперативных мероприятий задержан сотрудник отдела полиции Миасса по подозрению в совершении противоправного деяния в отношении несовершеннолетнего. По материалам ОРЧ СБ следственным комитетом возбуждено уголовное дело, сотрудник в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время готовятся материалы на его увольнение из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, кроме того, он понесёт ответственность в соответствии с действующим законодательством, к его руководителям будет применена строгая дисциплинарная ответственность», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Челябинск, Павел Зварзин

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