Челябинская гордума не решилась на прямые выборы мэра

Челябинские депутаты отклонили проект возврата к прямым выборам главы города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», постоянная комиссия Челябинской городской Думы по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству отказала в поддержке депутату от КПРФ Константину Нациевскому, выступившему с поправками в устав города, возвращающими прямые выборы мэра.

Напомним, прямые выборы глав муниципалитетов отменили в Челябинской области в рамках реформы системы органов местного самоуправления после того, как главой региона стал Михаил Юревич. В ряде городов была введена двуглавая система управления: главой города депутаты местного парламента выбирали спикера собрания депутатов, главу администрации (сити-менеджера) назначали по конкурсу. После отставки Юревича почти во всех городах вернулись к одноглавой системе, но мэра по-прежнему выбирают депутаты муниципальных парламентов.

Алексей Текслер, сменивший на посту главы Южного Урала Бориса Дубровского, вновь поднял тему возврата прямых выборов мэров, которую до этого озвучивали только представители оппозиции. Однако, большинство парламентариев больше интересовали перспективы предстоящих выборов в городскую думу, намеченных на сентябрь нынешнего года.

В итоге с инициативой изменений устава города выступил единственный на сегодня представитель в городском собрании депутатов представитель, пусть системной, но оппозиции – Константин Нациевский. Коммунист предложил вернуть прямые выборы уже в 2024 году, а публичные слушание по этому вопросу провести в августе нынешнего года.

Но понимания эта инициатива не встретила. Эксперты обратили внимание на то, что проект требует доработки. Такого же мнения оказались и члены городской Думы. А спикер ЧГД Станислав Мошаров и вовсе предложил провести по вопросу о возврате прямых выборов референдум.

Следует отметить, что челябинским коммунистам давно не везет с народными инициативами. Так, несколько лет назад КПРФ уже пыталась подхватить народную инициативу по проведению референдума о судьбе проекта по строительству в десятке километров от областного центра Томинского горно-обогатительного комбината.

Однако сначала региональное отделение компартии убрало упоминание партии из числа инициаторов, заявив, что ограничатся лишь организационной и юридической поддержкой инициативных групп. Затем, несмотря на несколько предоставленных активистам попыток, избирательные комиссии так и не приняли подготовленные ими пакеты документов, объяснив это неправильным оформлением.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.06.19

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