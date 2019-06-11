Челябинцы подали документы для регистрации правотворческой инициативы «За возврат прямых выборов мэра»

Инициативная группа челябинцев подала в городскую Думу документы для регистрации правотворческой инициативы «За возврат прямых выборов мэра Челябинска».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты должны вынести вердикт в течение 3 дней. Если инициатива будет зарегистрирована, ее авторы в течение 2 месяцев должны буду собрать подписи в количестве не менее 1% от числа жителей города, обладающих избирательным правом. При этом подписи жителей, проживающих в одном районе должны составлять не более 15% от общего числа подписавшихся. В целом, для того, чтобы депутаты приступили к рассмотренную инициированного горожанами вопроса нужно собрать 8 тысяч 565 подписей.

Это уже вторая подобная инициатива. Первую в Гордуме отклонили из-за того, что в протоколе, помимо жителей Челябинска, поставил свою подпись человек, зарегистрированный в Копейске.

Напомним, 10 июня постоянная комиссия Челябинской городской Думы по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству отказала в поддержке депутату от КПРФ Константину Нациевскому, выступившему с поправками в устав города, возвращающими прямые выборы мэра. Проект отправили на доработку.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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