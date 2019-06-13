В Челябинске возбудили уголовное дело о похищении ребенка сектантом

После похищения четырехлетнего челябинца биологическим отцом возбудили уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР Челябинской области, 28-летнего челябинца и его 4-летнего сына до сих пор не нашли.

Напомним, днем 9 июня во дворе одного из домов в Ленинском районе Челябинска, мужчина похитил своего сына, когда мать мальчика усаживала в машину младшую дочь.

По словам женщины, челябинец является биологическим отцом ребенка, но в свидетельстве о рождении он не указан. После рождения мальчика челябинка вышла замуж, и супруг усыновил ребенка.

Вместе с тем, биологический отец не оставлял семью в покое, требовал отдать ему сына. В последнее время он увлекся странным религиозным учением, последователи которого отрицательно относятся к медицине, современной цивилизации и образованию.

По факту похищения возбуждено уголовное дело. Следственные органы обращаются с просьбой к жителям области сообщить информацию о возможном месте нахождения подозреваемого и потерпевшего по телефонам следственного отдела 253-52-51, 729-80-43, либо в отдел полиции по телефонам 253-74-42, 253-75-01, 253-55-84.

Челябинск, Виктор Елисеев

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