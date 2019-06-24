Похищенного в Челябинске малыша нашли на болоте под Пензой

Четырехлетнего челябинца, украденного родным отцом, нашли в Пензенской области.

Как уже сообщал «Новый День», днем 9 июня во дворе одного из домов в Ленинском районе Челябинска, мужчина похитил своего сына, когда мать мальчика усаживала в машину младшую дочь. По словам женщины, челябинец является биологическим отцом ребенка, но в свидетельстве о рождении он не указан. После рождения мальчика челябинка вышла замуж, и супруг усыновил ребенка.

Вместе с тем, биологический отец не оставлял семью в покое, требовал отдать ему сына. В последнее время он увлекся странным религиозным учением, последователи которого отрицательно относятся к медицине, современной цивилизации и образованию. Ребёнка нашли в Пензенской области в лесу: он находился в небольшом доме на краю болота с женщиной, которая оказалась сожительницей отца.

«Мальчик был весь мокрый, когда его нашли, без обуви, испуганный и агрессивный. Я спрашивала у сына, чем его кормили: давали кашу, хлеб? Он отвечает, что водичку давали и мусор, а он его выбрасывал, не кушал, – цитирует мать ребенка 74.ru. – Я предполагаю, что его пытались чем-то накормить, но ребёнок из нормальной среды не знал таких продуктов и отказывался от них. Мы сейчас приводим его в порядок, работаем с психологом».

Несмотря на то, что похититель ребенка сбежал до появления полиции, его уже задержали.

Напомним, по факту похищения возбуждено уголовное дело.

Пенза, Павел Зварзин

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