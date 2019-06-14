Регоператор обвинил в мусорном коллапсе в Миассе управляющие компании

Реогператор прокомментировал ситуацию с невывозом мусора в Миассе.

Как уже сообщал РИА «Новый День», о надвигающейся мусорной катастрофе сообщили миасские общественники.

По словам горожан, во многих домах города твердые коммунальные отходы скапливаются уже две недели. Речь о зданиях с мусоропроводами. «Региональный оператор по обращению с ТКО «Центр коммунального сервиса» объясняет сбой недостаточным тарифом. По его словам, в стоимость коммунальной услуги не включили ручную погрузку отходов с мусорокамер», – рассказали гражданские активисты.

В качестве одного из вариантов разрешения проблемы жителям домов предложили отдельно доплачивать за ручную погрузку отходов. Однако, это не устраивает горожан, которые и так вынуждены платить за новую коммунальную услугу по 77,02 рубля с человека. В итоге общественники направили в прокуратуру Челябинской области жалобу с просьбой разобраться в ситуации.

В ООО «ЦКС» по-другому видят сложившуюся проблему. «В настоящий момент в 245 домах Миасса сложилась недопустимая ситуация, угрожающая санитарно-эпидемиологической обстановке и вызывающая неудобства и недовольство жителей, – заявили в пресс-службе регоператора. – Согласно правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, действия по уборке общего имущества территории многоквартирного дома в том числе подвала, чердака, мусорокамер, относятся к содержанию общего имущества многоквартирного дома. Несколько управляющих компаний не выполняют своих прямых обязанностей перед жильцами домов, а именно не выгружают мусор из мусорокамер для дальнейшего транспортирования отходов, тем самым срывая графики вывоза ТКО подрядных организаций ЦКС».

Управляющие организации оправдывают своё бездействие утверждением, что мусорокамеры являются местом сбора отходов, а, следовательно, находятся в ведении регионального оператора. Между тем мусорокамеры расположены внутри жилых зданий и являются собственностью ТСЖ и зоной ответственности управляющих компаний, подчеркивают в ЦКС.

«Региональный оператор считает, что таким образом нарушается буква и смысл закона, и ущемляются интересы граждан. В связи с этим директор ООО «ЦКС» Алексей Бубнов неоднократно направлял письма в разные инстанции, а 14.06.2019 отправил запрос в адрес прокурора Челябинской области Виталия Лопина с просьбой взять сложившуюся ситуацию на контроль и принять меры прокурорского реагирования», – заявили представители регоператора.

Кроме того, понимая возможность образования мусорного коллапса и опасность ситуации для жителей Миасса, ООО «ЦКС» на собственные средства установит необходимое количество контейнеров в городе (оборудование контейнерных площадок входит в зону ответственности муниципальных властей).

Также в понедельник, 17 июня, в мэрии Миасса пройдет рабочее совещание «Взаимодействие регоператора с управляющими организациями в г. Миасс».

Челябинск, Виктор Елисеев

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