День выборов: в Челябинске могут совместить гуляния и голосование

Все семь районных Советов депутатов Челябинска назначили дату выборов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске используется многоступенчатая схема формирования представительной власти: горожане избирают райсоветы, они делегируют своих представителей в городскую Думу, а те из своих рядов выбирают главу города. Напомним, что глава исполнительной власти тоже не выбирается напрямую, а назначается городской Думой по итогам конкурса, повлиять на ход которого горожане тоже не могут.

Единственный уровень, где электорат может продемонстрировать свою волю – выборы депутатов районного уровня.

Полномочия действующих райсоветов истекают в сентябре. Выборы во всех районах назначены на 8 сентября. Ничего удивительного в этом нет: именно 8 сентября назначено в России Днем единого голосования в 2019 году. Пикантность ситуации заключается в том, что 6 -8 сентября должны проходить основные праздничные мероприятия, посвященные Дню города. И это может существенным образом повлиять на явку избирателей. Кроме того, кандидаты не довольны тем, что их лишили возможности использовать массовые мероприятия для агитации.

Перенести выборы нельзя, сдвигать торжества тоже рискованно к 13 сентября, когда Челябинск официально отмечает день города, погода обычно портится и срывает массовые гуляния.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 18.06.19

«Садистами надо быть, а не мазохистами!» Жириновский выбрал новый курс для России. / Иногда оно возвращается: на Южном Урале потеплеет. / Эксперты вычислили продолжительность жизни малого и среднего бизнеса в России. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»