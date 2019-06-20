Число претендентов на кресло губернатора Челябинской области выросло до десяти

В Челябинский облизбирком подал документы десятый кандидат на пост губернатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», десятым претендентом на губернаторское кресло стал Алексей Севастьянов. По словам политика, он представляет партию «Гражданская сила».

Впрочем, вчера, 19 июня, лидер регионального отделения партии Егор Лаврентьев опроверг это заявление Севастьянова. Но сегодня политик все-таки подал заявление о документы от этой организации. Правда, не обошлось без накладок: уже в избиркоме выяснилось, что претендент принес не весь пакет документов, и г-ну Севастьянову пришлось возвращаться.

Напомним, выборы губернатора Челябинской области должны состояться 8 сентября. Ранее в избирательную комиссию документы подали четыре самовыдвиженца: глава региона Алексей Текслер, предприниматель Андрей Аюпов, общественник Александр Лебедев и победитель праймериз движения «Левый фронт» Сергей Морозов. Также на пост губернатора претендуют представители КПРФ – Константин Нациевский, ЛДПР – Виталий Пашин, партии «Родина» – Сергей Смышляев, «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» – Степан Фирстов и партии «Яблоко» – Ярослав Щербаков.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.06.19

Восьмерых южноуральцев, включая сотрудников ГИБДД, осудили за фиктивные ДТП. / В Челябинске подростки зверски избили ребенка-инвалида. / Шесть южноуральцев получили максимальные оценки по двум предметам ЕГЭ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»