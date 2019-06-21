«Цезарь», кроссовки и новая «Россия»: в стране начались выпускные (ФОТО)

В России начались выпускные вечера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году аттестат зрелости получат более 663 тысяч молодых россиян.

20 июня со школой попрощались 55,3 тысячи москвичей. Около 23 тысяч из них провели свой последний школьный вечер в парке Горького.

Самый красивый выпускной по традиции состоится в Петербурге: чтобы поздравить 33 тысячи горожан со вступлением во взрослую жизнь в ночь на 24 июня по Неве пройдет корабль под алыми парусами. Специально для этого события построен новый двухмачтовый бриг «Россия» – пока он стоит на набережной лейтенанта Шмидта, дразня туристов свернутыми парусами.

Посмотреть на завораживающее зрелище соберутся не только петербуржцы, но и школьники из 16 регионов.

В тучные двухтысячные годы во многих городах России тоже пытались устраивать общегородские выпускные. Например, в Челябинске проводили праздник «Зеленый луч» (специально для этого была придумана легенда: на закате, когда солнце садится в морские волны, в точке соприкосновения воды и огня на мгновенье возникает луч изумрудного цвета, указывающий путь в иные миры. Тот, кто увидит этот луч, получает ключи от счастья – его заветные желания будут исполнены, а сам он сможет читать не только в своем сердце, но и в сердцах других людей. Искусственный эффект луча создавался с помощью специальных технологий в конце праздника), но в последние годы от массового торжества отказались, предоставив школам самим организовывать гуляния.

Кстати, выпускной банкет, по подсчетам экспертов, обойдется российскому школьнику в среднем в 1 тысячу 700 рублей (в меню холодные закуски, салат – как правило, «Цезарь», горячее, десерты, фрукты, прохладительные напитки и чай). Сумма эта приблизительная. В том же Челябинске, по оценке местных СМИ, на застолье собирали по 3 тысячи рублей. А стоимость все того же «Цезаря» в зависимости от региона отличается в разы.

Любопытно, что многие юные москвички и петербурженки в этом году отказались от роскошных нарядов, выбрав для выпускного не вечернее, но стильное платье и кроссовки. При этом цена, приобретенного для этого вечера костюма, в столице колеблется в районе 15,5 тысяч рублей для девушек и 16 тысяч для юношей.

В среднем, по данным пресс-службы интернет-сервиса «Юла», платье для российской выпускницы в среднем обошлось в 4 тысячи рублей: по 6 -8 тысяч рублей платили за наряд в Липецке, Владивостоке и Воронеже, в 2 тысячи рублей уложились в Челябинске, Ижевске и Перми.

У интернет-сервиса «Авито» немного другие цифры: в Воронеже средняя цена платья составила 5,4 тысячи рублей, в Москве – 4,9 тысячи рублей, в Краснодаре и Ростове-на-Дону – 4,6 тысячи, в в Самаре 3,9 тысяч, в Санкт-Петербурге – 3,1 тысячи рублей. От 2,5 до 3 тысяч стоили платья в Барнауле, Тюмени, Тольятти и Уфе. Жители крупнейших уральских городов оказались экономнее – в Челябинске средняя цена зафиксирована на уровне 2,3 тысячи рублей, в Екатеринбурге – 2,2 тысячи.

Впрочем, в любом городе есть выпускницы, решившие блеснуть платьями за 10 -20 и более тысяч рублей.

В целом, стоимость выпускных нарядов возросла за год на 11%. И только в Волгограде цена снизилась на 3%.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 21.06.19

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