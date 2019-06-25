Москва и Челябинск признаны самыми агрессивными в России

Челябинск признан одним из самых агрессивных городов России. Причем данный статус присвоили ему не сторонние эксперты, а местные жители.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июне агентство Zoom Market провело социологический опрос в 25 региональных центрах России.

Респондентам задавали три вопроса: считаете ли вы себя агрессивным человеком? Как часто вы проявляете агрессию? В отношении вас часто проявляют агрессию?

Городами с самыми агрессивными жителями оказались Ростов-на-Дону, Москва и Челябинск.

Три самых неагрессивных города (по оценке их же обитателей) – Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 25.06.19

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