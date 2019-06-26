Медики обеспокоены ростом заболевамости эписторхозом в Челябинске

В Роспотребнадзоре сообщили о всплеске заболеваемости эписторхозом в Челябинске.

Как сообщили «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, за 5 месяцев 2019 года на территории Челябинска отмечен рост заболеваемости описторхозом.

Ежегодно в городе от 80 до 110 случаев заболеваний описторхозом. Взрослые болеют чаще детей, удельный вес взрослых в структуре описторхозом составляет 95%. В июне 2019 года среди жителей Челябинска зарегистрировано 24 случая описторхоза. Все заболевшие – взрослые.

«Высокий уровень заболеваемости описторхозом в Челябинске и Челябинской области обусловлено наличием на территории области неблагополучных по описторхозу водоемов и сформировавшимся природным очагом в бассейне реки Уй, Увелка. Кроме этого, заражение населения области происходит при употреблении рыбы из наиболее эндемичных по описторхозу территорий: Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Тюменской, Томской, Курганской областей», – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства напоминают: описторхоз – это паразитарное заболевание, вызываемое описторхами – мелкими паразитами длиной 6-13 миллиметров, в народе называемый также «кошачьей двуусткой». Заражение человека и животных происходит при употреблении в пищу сырой, недостаточно термически обработанной и слабо просоленной рыбы семейства карповых (язь, елец, лещ, сазан, вобла, чебак, карась, линь и другие).

При попадании в желудочно-кишечный тракт личинки через двенадцатиперстную кишку и желчный пузырь попадают в желчные протоки печени. У больных людей описторхи также нередко обнаруживаются в протоках поджелудочной железы и желчном пузыре. В течение 3-4 недель с момента попадания в организм хозяина гельминты достигают половой зрелости и начинают откладывать яйца.

Точное время жизни паразита в организме человека не установлено. По предположению одних исследователей он живет 10-20 лет, другие считают, что он сохраняется в организме в течение всей жизни человека. Каждый гельминт за это время может выделить много миллионов яиц.

Описторхоз не передается при непосредственном контакте с больными людьми и животными. Для продолжения цикла развития гельминта, яйца с фекалиями больных животных и человека должны попасть в пресные водоемы, где заглатываются моллюсками. В организме этих промежуточных хозяев личинки в течение 2 месяцев проходят несколько стадий развития, после чего выходят в воду и активно внедряются в тело пресноводных карповых рыб. Наиболее зараженными личинками описторхов являются язь, чебак, лещ и линь.

Заражение человека описторхами приводит к различным нарушениям здоровья человека, развитию заболеваний печени, поджелудочной железы, анемии, аллергических реакций, способствует проникновению в печень возбудителей инфекционных заболеваний, развитию гепатита, камней в желчевыводящих протоках и протоках поджелудочной железы.

Поэтому в профилактике описторхоза большую роль играют навыки в кулинарной обработке рыбы. При недостаточной обработке личинки двуустки, находящиеся в рыбе, могут оставаться жизнеспособными. Поэтому заражение может произойти не только при случайном заглатывании мелких кусочков сырой рыбы, прилипшей к рукам, посуде и предметам домашнего обихода во время приготовления рыбных блюд, но и при употреблении в пищу недостаточно проваренной или прожаренной, слабо посоленной или слабо замороженной рыбы.

Возможность заражения описторхозом через хорошо проваренную рыбу и рыбу горячего копчения обычно исключается. Безопасной также считается солёная рыба, если технологический процесс посола доведён до конца. При засолке мелкой рыбы, когда вся рыба густо засыпается солью, личинки двуустки полностью погибают на 3-4 сутки, тогда как при засолке крупной – через 10 суток. Холодное копчение не даёт гарантии полного обезвреживания, но гибель большинства гельминтов наступает в процессе предварительного соления рыбы.

К замораживанию гельминты сравнительно стойки. При температуре -2 градуса по Цельсию гибель личинки в мелкой рыбе наступает лишь через 4-5 суток, а в крупной – через 2-3 недели. При температуре -23, -25 градусов личинки гибнут через 72 часа, при температуре -30 градусов – через 6 часов. При замораживании рыбы до -40 градусов личинки погибают через 3 часа. Немаловажную роль в заражении описторхозом играет употребление в пищу свежеприготовленной «строганины» (мороженой рыбы, нарезанной тонкими ломтиками), поскольку замораживание ее при этом не бывает очень глубоким.

Описторхоз, безусловно, лечится. Но лучше придерживаться некоторых правил в приготовлении рыбы, чем проходить неприятное лечение.

Чтобы избежать заражения описторхозом необходимо:

приобретать рыбу только в установленных местах, прошедшую ветеринарно-санитарную экспертизу;

не употреблять в пищу сырую, свежемороженую («строганину»), слабо проваренную или прожаренную рыбу.

В домашних условиях соблюдать следующие методы обезвреживания рыбы:

жарить свежую рыбу следует распластанными некрупными кусками не менее 15-20 минут, сковородку при этом нужно прикрывать крышкой;

варить рыбу в течение 15-20 минут с момента закипания, а фрикадельки из рыбного фарша не менее 10 мин от начала кипения;

выпекать рыбные пироги в течение 45-60 минут;

солить рыбу следует в теплом (16-20 градусов) рассоле (из расчета 27-29 кг соли на 100 кг рыбы) не менее 14 дней;

вялить мелкого частика (чебак, елец) в течение 3 недель с 2-3-дневным предварительным посолом;

при приготовлении рыбы холодного копчения следует ее предварительно посолить или проморозить в течение 3-4 недель.

Челябинск, Виктор Елисеев

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