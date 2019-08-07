Суд приостановил работу бизнесмена, заразившего описторхозом десятки челябинцев

Суд приостановил работу предпринимателя, виновного в заражении жителей Челябинска описторхозом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, Калининский суд Челябинска приостановил на 50 суток работу индивидуального предпринимателя, чья продукция стала причиной заражения жителей описторхозом.

Напомним, с 10 июня по 10 июля в Челябинске зарегистрировано 49 случаев заболевания острым описторхзозом. Все заболевшие – жители областного центра (взрослые в возрасте от 26 до 66 лет) – употребляли в пищу рыбу: язь вяленый, язь холодного копчения, язь горячего копчения. Рыба приобреталась ими в торговых точках Челябинска.

Установлено, что язь был закуплен рыбоперерабатывающими предприятиями Челябинска на складах, куда язь свежемороженый поступил от разных поставщиков из Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области (Тобольск).

Расследование проводил Роспотребнадзор, затем управление Россельхознадзора по Челябинской области в пределах своих полномочий занималось расследованием факта поставки в область зараженной описторхозом рыбы и приняло все меры, чтобы исключить в дальнейшем попадание зараженной продукции в торговлю.

Челябинск, Виктор Елисеев

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