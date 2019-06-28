Медики назвали возможный источник заражения челябинцев описторхозом

В Роспотребнадзоре рассказали о возможном источнике заражения жителей Челябинска описторхозом.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в ходе эпидемиологического расследования групповой заболеваемости описторхозом среди жителей Челябинска установлен единый фактор передачи инвазии (проникновения паразитов в организм).

«Все заболевшие указывают на употребление рыбы язь (холодного, горячего копчения и вяленой)," – уточнили в ведомстве.

Специалистами управления Роспотребнадзора по Челябинской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» в рамках эпидемиологического расследования проводятся проверки предприятий торговли и рыбоперерабатывающих цехов с отбором рыбной продукции и сырья, смывов с объектов внешней среды на паразитологические показатели. В адрес индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих производство и оборот язя вяленого, холодного и горячего копчения выданы предписания об изъятии указанной продукции из оборота. По состоянию на 27 июня из оборота изъято 2352 кг язя мороженого, 615 кг готовой продукции.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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