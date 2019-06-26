Общественники: Проект рекультивации челябинской свалки составлен небрежно и на основе устаревших данных

В Челябинске состоялось первое заседание рабочей группы по проекту рекультивации городской свалки.

Как уже сообщал «Новый День», на прошедших 27 мая публичных слушаниях челябинские экологии не выразили восторга по поводу представленного РосРАО проекта рекультивации мусорного полигона. Подрядчик намерен разместить весь мусор в четыре яруса высотой 10 метров каждый. Далее будут смонтированы системы для отвода и утилизации газов, а также для сбора и очистки загрязненных вод (фильтрата). После чего сформированный холм накроют слоями грунта, гидроизоляционного материала, дренажа и плодородной почвы. Последний засеют травой. Экологи обратили внимание на то, что непонятны технология очистки фильтрата, недоработан вопрос по утилизации биогаза, не предусмотрены мероприятия по очистке, сбору и утилизации грязных поверхностных вод.

На заседании рабочей группы представителям РосРАО снова было указано на недоработки проекта.

«Изыскания проводились в два этапа, и заказчиком на первом этапе выступало наше управление экологии, – рассказал член рабочей группы, активист общественного движения «Челябинск, дыши!» Андрей Костенко. – В конкурсе госзакупки на эти изыскания победило ООО «ДонПроект», которое примерно за половину суммы наняло в качестве субподрядчика челябинское ООО «Геоспектр» (которое напрямую выиграть конкурс не смогло, хотя и заявляло более реальную стоимость, но по каким-то причинам с конкурса слетело).

Эти изыскания проводились в мае 2017 года , и план тех изысканий вы можете видеть на фото.

Хочу обратить внимание, что свалка с того момента действовала ещё вплоть до сентября 2018 года, и окончательными результаты тех изысканий принимать нельзя, а потому и был второй этап в октябре-ноябре 2018.

Тогда в качестве исполнителя появилось назначенное президентом РосРАО, которое и выбрало для исполнения изысканий ООО «Геотехпроект» (г. Красноярск), которое, в свою очередь, опять же попыталось нанять в качестве субподрядчика челябинское ООО «Геоспектр». Переговоры велись долго, договор в конечном итоге так и не был подписан, но под гарантии наших изыскателей всё же уговорили сделать изыскания до холодов 2018 года, так как морозы и снег могли исказить результаты изысканий. План на втором фото.

Даже не являясь специалистом, можно увидеть, что это уже совсем не та свалка, что была полтора года назад – в некоторых местах она выросла на 8-15 метров.

Именно об этом мы и спросили представителей РосРАО: почему они не использовали результаты изысканий 2018 года? Чёткого, ясного ответа не последовало. Нас заверили, что изыскания проводились самим РосРАО в 2019 году, и нам предоставят всю информацию и документацию.

По предположению представителя «Геоспектр» никаких изысканий больше не проводилось, а к изысканиям 2017 года будут просто приложены какие-то изменения.

Мы не будем спешить с выводами, но такая «небрежность» в подготовке такого значимого проекта не может не изумлять. Ведь от точности данных и самого проекта зависит наше с вами здоровье».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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