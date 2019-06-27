«Единая Россия» вдруг «позеленела», челябинцы опасаются подвоха

Жители Челябинска обеспокоены визитами подозрительных волонтеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в некоторых районах города по квартирам ходят странные люди и собирают подписи. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

Казалось бы, ничего необычного: в разгаре кампания сбора подписей для выдвижения на пост губернатора Челябинской области. Но представляются сборщики не посланцами того или иного выдвинутого кандидата, а волонтерами партии «Единая Россия». При этом подписи собирают против… вырубки лесов.

«Но зачем «партии власти» заниматься сбором подписей?» – задаются вопросом горожане. Ведь и сегодня у ЕР подавляющее большинство не только во всех практически региональных и муниципальных парламентах, но и в Государственной думе. Причем в Госдуме это так называемое «конституционное большинство». То есть, по идее, «единороссы» легко могут и Конституцию подправить, не то что принять закон против вырубки лесов.

К тому же, ранее «партия власти» особой любовью к «зеленой» тематике не отличалась: активистов-экологов в ней принято было подозревать в работе на западные спецслужбы и трансатлантические корпорации, а участников протестных экологических акций обвинять в раскачивании лодки.

Да что далеко ходить. Именно «единороссовское» большинство в Законодательном собрании Челябинской области молча наблюдало за вырубкой Томинских лесов, по мановению руки южноуральских чиновников утративших статус защитного леса Челябинска и переданных на уничтожение ради горно-обогатительного комбината.

«Откуда же такая внезапная озабоченность вырубкой лесов теперь?» – вопрошают горожане и подозревают, что речь идет совсем не об охране природе, а, например, о выборах. Есть и другой вариант: подписи собирают мошенники непонятно для какой цели.

«Если коротко – не подписывайте сомнительные листочки, – призывают горожане друг друга в соцсетях. – А то опять нас подпишут за увеличение пенсионного возраста до 98 лет, или за строительство восьми ГОКов вокруг Челябинска».

Между тем, в исполкоме Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» прокомментировать информацию не смогли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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