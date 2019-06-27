российское информационное агентство 18+

Расследование Ивана Голунова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 27 июня 2019, 10:30 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

«Единая Россия» вдруг «позеленела», челябинцы опасаются подвоха

Жители Челябинска обеспокоены визитами подозрительных волонтеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в некоторых районах города по квартирам ходят странные люди и собирают подписи. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

Казалось бы, ничего необычного: в разгаре кампания сбора подписей для выдвижения на пост губернатора Челябинской области. Но представляются сборщики не посланцами того или иного выдвинутого кандидата, а волонтерами партии «Единая Россия». При этом подписи собирают против… вырубки лесов.

«Но зачем «партии власти» заниматься сбором подписей?» – задаются вопросом горожане. Ведь и сегодня у ЕР подавляющее большинство не только во всех практически региональных и муниципальных парламентах, но и в Государственной думе. Причем в Госдуме это так называемое «конституционное большинство». То есть, по идее, «единороссы» легко могут и Конституцию подправить, не то что принять закон против вырубки лесов.

К тому же, ранее «партия власти» особой любовью к «зеленой» тематике не отличалась: активистов-экологов в ней принято было подозревать в работе на западные спецслужбы и трансатлантические корпорации, а участников протестных экологических акций обвинять в раскачивании лодки.

Да что далеко ходить. Именно «единороссовское» большинство в Законодательном собрании Челябинской области молча наблюдало за вырубкой Томинских лесов, по мановению руки южноуральских чиновников утративших статус защитного леса Челябинска и переданных на уничтожение ради горно-обогатительного комбината.

«Откуда же такая внезапная озабоченность вырубкой лесов теперь?» – вопрошают горожане и подозревают, что речь идет совсем не об охране природе, а, например, о выборах. Есть и другой вариант: подписи собирают мошенники непонятно для какой цели.

«Если коротко – не подписывайте сомнительные листочки, – призывают горожане друг друга в соцсетях. – А то опять нас подпишут за увеличение пенсионного возраста до 98 лет, или за строительство восьми ГОКов вокруг Челябинска».

Между тем, в исполкоме Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» прокомментировать информацию не смогли.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.06.19

Кушать подано, кошельки набиты – прокуратура требует возобновить расследование крупного мошенничества в сфере школьного питания. / 27 июня ожидаются следующие события – Челябинск. / Челябинские общественники сделали за чиновников их работу: разработали план решения экологических проблем. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Выборы, Общество, Политика, Россия,

Новости партнеров