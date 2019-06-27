Трон с унитазом: в Челябинске никак не могут продать дом зверски убитого депутата (ФОТО)

В Челябинске никак не могут продать дом зверски убитого депутата регионального Законодательного собрания.

Как уже сообщал «Новый День», 16 августа 2011 года южноуральский парламентарий и гендиректор ОАО «Челябэнергосбыт» Вячеслав Середкин вместе с супругой были найдены убитыми в семейном коттедже в Каштакском бору. На телах убитых обнаружены многочисленные ножевые и огнестрельные ранения. Примечательно, что убийца зашел в дом депутата незамеченным охраной, он также не был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Изначально вину в убийстве известной личности пытались переложить на местных бомжей, однако впоследствии заказной характер убийства скрыть не удалось. Наследники выставили дом на продажу, но найти покупателя быстро не смогли. В 2016 году 3-этажный коттедж появился на сайтах агентств недвижимости. За него просили 80 млн рублей. Дом не продан до сих пор.

Фото сайта N1

Теперь покупателей пытаются заманить интеллектуальным расположением комнат и унитазом, стилизованным под трон.

Впрочем, государям такая роскошь и не снилась: деревянный стульчак оснащен не только фарфоровой чащей, но и керамической пепельницей и музыкальной шкатулкой, а также прочими украшениями в виде подсвечника из каленого железа, таблички с цитатой из поэмы Альфреда Мюссе и бронзового колокольчика, который звенит при сливе воды.

Фото сайта N1

Стоимость такого унитаза составляет почти 1 млн 400 тыс рублей, а весь дом (площадью более 1 тысячи квадратных метров, с бассейном, хамамом и отдельно стоящим флигелем для прислуги) продают за 80 млн. Несмотря на то, что покупатели в очередь не становятся, продавцы за 3 года не снизили цену ни рубль.

Челябинск, Павел Зварзин

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