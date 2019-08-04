«Верните на место!» В Челябинске разгорелся скандал вокруг площади Ярославского (ФОТО)

В Челябинске разгорелся скандал вокруг площади Ярославского: горожане потребовали вернуть на место гранитные бордюры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске вместе с ремонтом фасада оперного театра решили провести реконструкцию площади Ярославского. Подрядчики вытащили из земли старые гранитные бордюры, решив заменить их на новый бетонный бордюрный камень.

В администрации Центрального района согласились: мало того, что прежние бордюры с самого начала были разного размера – одни шире, другие уже, одни выше другие ниже, так еще время и неласковая уральская погода оставил на граните свои отметины. Подрядчик заверил: новые бордюры будут ровные и симметричные, что придаст ландшафту изначально задуманную геометричность. А серый бетон будет гармонировать с тротуарной плиткой, которой выложена площадь.

Но возмутились горожане. Челябинцы заявили, что с гранитными бордюрами площадь была хотя бы стильной, а теперь ее хотят превратить в нечто серое и унылое.

Некоторые усмотрели в действиях властей злой умысел: «Гранит не одно десятилетие простоял, а сейчас напихают бетона и будут каждый год на его замену деньги списывать. А гранит продадут куда-нибудь на сторону», – возмущаются горожане.

Справедливости ради отметим, старый гранит администрация Центрального района собиралась использовать для обустройства Сада камней (запущенный сквер на набережной тоже должны привести в порядок к саммитам).

А новый бордюрный камень, приготовленный на замену, по оценке специалистов довольно хорошего качества.

Если такие бордюры начнут менять через год, тогда можно будет смело обращаться в прокуратуру, потому что запас прочности у них большой. И замену можно будет объяснить только «распилом» средств или некачественной работой подрядчика.

Но, скорее всего, стоять этот бордюрный камень будет в другом месте.

«Челябинцы имеют право решать, как должны выглядеть знаковые места города, – заявил глава Центрального района Виктор Ереклинцев. – Поставить новые гранитные бордюры мы не можем: это слишком дорого».

По словам главы района, основной претензией к старым бордюрам были неровности и выщербленность.

Но челябинцы считают, что это только подчеркивает природное происхождение материала. И даже самый ровный и новый бетон с розовым гранитом, пусть даже старым и «побитым жизнью», не сравнится.

«В принципе, я с ними согласен, – говорит Виктор Ереклинцев. – Я распорядился остановить реконструкцию. В ближайшие дни мы еще раз обсудим вопрос и примем окончательное решение. Если серьезных возражений у специалистов не будет, вернем на место выкопанные гранитные бордюры и плиты ограждения».

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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