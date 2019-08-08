В центре Челябинска вернут на место весь гранит

На площади Ярославского вернут на место весь гранит.

Как уже сообщал «Новый День», реконструкция территории возле челябинского оперного театра возмутила горожан: из земли достали все гранитные бордюры, поснимали все гранитные плиты с подпорной стены и других конструкций. Челябинцы решили, что розовый гранит собираются полностью заменить на серый и унылый бетон, тем более, что бетонный бордюрный камень на площадь Ярославского уже завезли.

«Весь гранит будет возвращен на место, – сообщил РИА «Новый День» глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев. – Соответствующее распоряжение подрядчик получил».

Ереклинцев пояснил, что заменить гранит на бетон собирались только в центре сквера – в цветнике. На остальной гранит никто не покушался.

«С подпорной стены вдоль улицы Труда гранитные панели сняли, чтобы укрепить бетонное основание, после этого панели вернут на место, закрепив по новой технологии, – рассказал глава Центрального района. – Аналогичная ситуация со стороны оперного театра: основание ограждения приведут в порядок, и уложат гранит на место. Цветник и остальную территорию тоже восстановят в прежнем виде».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.08.19

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