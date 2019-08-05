Противников Томинского ГОКа на пустили на выборы в Сосновском районе

Противников строительства Томинского ГОКа сняли с выборов в Сосновском районе Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одному из лидеров движения «СтопГОК» Василию Московцу отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты поселкового совета. Об этом общественник сообщил в социальных сетях.

Напомним, Василий Московец заявился на выборы собрания депутатов поселка Полевой Сосновского района, намеченные на 8 сентября нынешнего года. Однако, местная избирательная комиссия отказала ему в регистрации.

«Ожидаемо, конечно, все к этому шло, – рассказал общественник. – Решение об отказе комиссия отправила «Почтой России» (хотя и оформил документы на электронную переписку), поэтому конкретные основания отказа пока мне не известны. Что ж... знают сосновские чиновники и офшорники, что люди запросто могли бы выбрать меня. Но ответственность переложили на членов избиркома, каким-то образом «организовали» принять это решение».

Отметим, что движение «СтопГОК» выступает против строительства Русской медной компанией в Сосновском районе, в десятке километров от Челябинска, Томинского горно-обогатительного комбината. Интересно также, что Василий Московец – не единственный противник РМК, не приглянувшийся избирательной комиссии: до выборов в органы местного самоуправления Сосновского района не допустили также эколога Андрея Талевлина и лидера регионального отделения партии «Яблоко» Ярослава Щербакова.

Все трое – Московец, Талевлин, Щербаков – активно выступают против строительства Томинского ГОКа и шли на выборы от партии «Яблоко». В Челябинске, отмечает Василий Московец, кандидатов-яблочников избирательная комиссия зарегистрировала.

Решение об исключении из предвыборной борьбы Московец намерен обжаловать в суде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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