В Магнитогорске подорвался автомобиль: есть пострадавшие

Популярная социальная сеть заблокировала доступ к группе движения «СтопГОК».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 7 августа, около 8 часов у дома №51 по улице Советской Армии.

По словам очевидцев, в результате взрыва пострадал водитель автомобиля: взрыв произошел, когда мужчина открыл дверь. Магнитогорца госпитализировали. В настоящее время дом и прилегающая территория оцеплены. На месте работают полиция и сотрудники МЧС.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили факт происшествия. Расследованием инцидента занялся Следственный комитет России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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