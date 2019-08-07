Следователи озвучили основную версию взрыва в Магнитогорске

По факту покушения на жизнь магнитогорца возбуждено уголовное.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел сегодня, 7 августа, около 8 часов у дома №51 по улице Советской Армии. Мужчина открыл дверь своего автомобиля, ив этот момент прогремел взрыв. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п.«е» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом). В качестве основной рассматривается версия преступления, связанная с торговой деятельностью потерпевшего на продуктовом рынке, – уточнили в СУ СКРФ по Челябинской области. – В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс неотложных следственных действий для установления обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления».

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 07.08.19

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